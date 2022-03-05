Чергові вимоги Росії що її так званих «гарантій безпеки» загрожують зірвати зусилля щодо порятунку ядерної угоди між Іраном та країнами Заходу. Про це пише Reuters.

Зокрема, РФ заявила, що хоче отримати від США письмові гарантії того, що торговельній, інвестиційній та військово-технічній співпраці Москви з Іраном жодним чином не перешкоджатимуть санкції, нещодавно введені проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну.

Заяву було зроблено одразу після того, як дипломати, які беруть участь у переговорах між Іраном та світовими державами, заявили, що близькі до досягнення нової угоди.

«Вимога в останню хвилину з боку Росії може унеможливити своєчасне повернення до ядерної угоди 2015 року», – заявив один з американських дипломатів.

При цьому іранські чиновники також визнали, що нова російська вимога «неконструктивна» для ядерних переговорів.

Переговори у Відні, що розпочалися у квітні 2021 року, спрямовані на те, щоб повернути Іран до дотримання угоди та сприяти поверненню США до угоди.

Угода передбачала ослаблення санкцій проти Ірану в обмін на обмеження його ядерної програми.

Вашингтон вийшов з угоди в 2018 році за тодішнього президента Дональда Трампа, знову наклавши широкі економічні санкції на Тегеран.

Іран наполягає на тому, що його ядерна програма призначена лише для мирних цілей