Винниківська Тютюнова Фабрика визнана одним із найкращих платників податків в Україні

За даними, які оприлюднила ДФС, Винниківська Тютюнова Фабрика з початку року сплатила до бюджету України понад 2 млрд грн та згідно зі звітом за третій квартал 2019 року зайняла 4 місце у загальному рейтингу найбільших платників податків України.

За 3-й квартал 2019 року Винниківська Тютюнова Фабрика перерахувала до державного бюджету податків та зборів на суму 1 млрд грн. При цьому, відповідно до даних фіскального відомства, приріст сплачених вітчизняним виробником податків у порівнянні з 3 кварталом 2018 склав 23%. Згідно з підрахунком компанії, кошти, сплачені Винниківською Тютюновою Фабрикою до бюджету з початку року можуть забезпечити виплату 67 210 середніх пенсій чи будівництво більше 100 сільських шкіл.

«Наше підприємство – одне із найстаріших та найкращих вітчизняних виробництв Заходу України. Фабрика була заснована ще 1778 року і плідно працює й сьогодні, забезпечуючи більше 470 робочими місцями. Нам приємно, що ДФС відмітила нашу прозорість та сумлінну працю як одного з найбільших платників податків країни. Тим більше я здивований, що на зустріч Президента із тютюновими компаніями були запрошені лише корпорації-монополісти. Сподіваюсь, що для нашої держави важливе значення мають також і вітчизняні регіональні виробники, що інвестують у розвиток власної країни», – зазначив Григорій Козловський, акціонер та директор ТзОВ «Винниківська тютюнова фабрика».

За даними компанії, за роки незалежності компанія інвестувала понад 1 млн доларів у виробництво та сплатила більше 6 млрд гривень податків і зборів до бюджетів усіх рівнів. Виробничі потужності компанії розташовані у м. Винники Львівської області. Продукція Львівської тютюнової фабрики представлена торговими марками Marvel, Київ, Strong, LS, Compliment, Lifa.

Про компанію

Винниківська тютюнова фабрика — підприємство тютюнової промисловості України, розташоване в м. Винники Львівської області. На 2019 рік частка компанії в тютюновому ринку України перевищує 10%. За сумою сплачених податків ВТФ посіла 27 місце з 200 найбільших підприємств України за підсумками 2018 року. Фабрика була заснована в 1778 році та добре знана в Україні легендарними цигарками «Львів», «Орбіта», «Верховина», «Прима», «Космос», «Фільтр». Сьогодні це сучасне підприємство, що займає 4 місце на ринку та забезпечує робочими місцями більше 470 людей.

Додаткова інформація: info@marvel-itg.com