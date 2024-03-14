Винуватець смертельної ДТП уник покарання

Золочівський районний суд Львівської області виніс вирок мешканцю Львівщини Мар’янові Серанту, який у червні минулого року за кермом автомобіля Škoda Octavia вчинив смертельну ДТП на трасі Тернопіль – Львів – Рава-Руська у селі Шопки. Винуватець ДТП виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з двома авто, зокрема, з фурою. У результаті пасажир легковика помер в реанімації.

За матеріалами справи, аварія трапилася 16 червня близько 18:00 у селі Шопки Львівського району. Мар’ян Серант за кермом Škoda Octavia в межах населеного пункту на швидкості виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з зустрічним автомобілем Mercedes-Benz, після чого некерований легковик продовжив рух зустрічною смугою та зіткнувся з автопоїздом MAN з причіпом. У результаті пасажир легковика отримав важкі травми та помер в реанімації львівської лікарні святого Луки.

У судовому засіданні винуватець ДТП свою вину визнав. Потерпіла родичка загиблого просила суд призначити винуватцю ДТП умовне покарання та не позбавляти його водійських прав.

Суддя Володимир Сивак визнав Мар’яна Серанта винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 ККУ). Вироком суду йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі без позбавлення водійських прав. Водночас суд звільнив винуватця ДТП від основного покарання, встановивши рік іспитового терміну. На вирок ще може бути подана апеляція.