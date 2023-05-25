Про взаємне визнання кордонів повідомив прем'єр-міністр Вірменії Пашинян

Азербайджан та Вірменія домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності попри претензії та Нагірний Карабах. Про це повідомив у четвер, 25 травня, прем'єр-міністр Вірменії під час засідання Вищої Євразійської економічної ради у розширеному складі у Москві Нікол Пашинян.

За його словами, країна готова розблокувати для Азербайджану усі транспортні та економічні коридори. Крім того, Вірменія планує відкрити регіональні комунікації з Азербайджаном.

Які саме територіальні кордони визнаватимуть країни, не зазначалося. Натомість президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив, що Вірменія визнала Карабах частиною Азербайджану. «Є можливість виходу на мирну угоду Баку та Єревана, тим більше з огляду на те, що Вірменія визнала Карабах частиною Азербайджану», – заявив він.

Нагадаємо, 18 квітня 2023 року Нікол Пашинян підкреслив готовність укласти мирну угоду з Азербайджаном із взаємним визнанням територіальної цілісності, що на практиці означає відмову від визнання незалежності Нагірного Карабаху. Він наголосив, що це положення було узгоджене з азербайджанською стороною на останніх зустрічах високого рівня ще в жовтні 2022 року.