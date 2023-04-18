Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підкреслив готовність укласти мирну угоду з Азербайджаном із взаємним визнанням територіальної цілісності, що на практиці означає відмову від визнання незалежності Нагірного Карабаху. Про це пише «Європейська правда».

«Мирна угода між Вірменією та Азербайджаном стане реальною, якщо обидві країни чітко, без двозначностей і підводних каменів, визнають територіальну цілісність одна одної та зобов’яжуться не висувати взаємні територіальні претензії раз і назавжди», – заявив прем’єр Вірменії.

Він наголосив, що це положення було узгоджене з азербайджанською стороною на останніх зустрічах високого рівня в жовтні 2022 року.

«Хочу повторно підтвердити, що Республіка Вірменія повністю визнає територіальну цілісність Азербайджану, і очікуємо, що Азербайджан зробить те саме, визнавши всю територію Вірменської РСР як Республіку Вірменія», – додав Пашинян.

Цей крок фактично означає визнання суверенітету Баку над Нагірним Карабахом, який за радянської доби входив до складу Азербайджану. При цьому ще минулого року на тлі вуличних протестів Єреван таку можливість заперечував.

Що відбувається в Нагірному Карабасі

Військовий конфлікт між Вірменією й Азербайджаном триває вже понад 30 років. Регіон, значна частина жителів якого вірмени, в радянські часи входив до Азербайджанської РСР. Азербайджан на початку 1990-х років втратив контроль над територією Нагірного Карабаху та семи районів у результаті конфлікту.

Нагірно-Карабаська республіка або республіка Арцах була створена після референдуму в 1991 році. Однак Азербайджан не визнає незалежності Нагірного Карабаху та вважає, що ця територія була окупована Вірменією. Нагірний Карабах є частиною міжнародно визнаної території Азербайджану.