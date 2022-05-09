Javelin виявились ефективними проти російської бронетехніки під час розв’язаної Росією війни

Американський виробник зброї Lockheed Martin планує майже вдвічі збільшити виробництво ракет протитанкового комплексу Javelin через попит, який зріс через війну в Україні та майбутні загрози. Про це пише «Громадське» з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, генеральний директор компанії Джеймс Тайклет розповів, що обсяг виробництва хочуть збільшити з 2100 до 4000 на рік. Наростити потужності планують «негайно».

Компанія очікує збільшення попиту на «чудові системи в досить великій кількості». Також у компанії переконані, що рости попит буде і після закінчення війни в Україні через подальші загрози з боку Росії та Китаю.

Президент США Джо Байден минулого тижня відвідав підприємство Lockheed Martin в Алабамі, де виступив перед персоналом і наголосив на важливості допомоги Україні.

«Ця війна має бути стратегічною поразкою для росіян… Цей бій буде недешевим, але поступки агресії будуть ще дорожчими. Або ми підтримуємо український народ, або просто дивимося як Росія продовжує агресію та звірства. Я знаю, якою є відповідь», – сказав Байден.

Нагадаємо, що після вторгнення Росії 24 лютого США вже надала Україні зброї на 3,4 млрд доларів, включаючи установки Javelin, а також гаубиці, зенітні системи, боєприпаси та бронежилет.

Довідково

Javelin – це переносний протитанковий ракетний комплекс американського виробництва. Його ракета має новітню технологію, завдяки якому операторові не потрібно коригувати та супроводжувати заряду до цілі після запуску. Він призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості, зокрема гелікоптерів або БПЛА.