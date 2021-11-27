Нові таблетки від коронавірусу «Молнупіравір» виробництва американської фармацевтичної компанії Merck & Co виявилися менш ефективними, аніж заявлялося раніше. Відповідну інформацію компанія-виробник опублікувала напередодні, повідомила агенція Reuters.

Виробник заявив, що таблетки показали скорочення на 30% госпіталізацій та смертей, ґрунтуючись на даних, отриманих від 1433 пацієнтів. У жовтні дані показали приблизно 50% ефективності, ґрунтуючись на даних від 775 пацієнтів.

Нижча ефективність препарату Merck може відіграти велику роль у тому, чи країни продовжуватимуть купувати таблетки.

Merck оприлюднила оновлені дані про ефективність своїх таблеток до того, як Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США опублікувало набір документів, призначених для інформування групи зовнішніх експертів, які зберуться у вівторок, щоб обговорити, чи рекомендувати надання дозволу на використання цього препарату.

Тим часом проміжні дані, отримані від 1200 учасників дослідження експериментальної таблетки «Паксловід» компанії Pfizer, показали зниження на 89% випадків госпіталізації та смертей.

Такі таблетки, як «Молнупіравір» і «Паксловід», можуть бути перспективною новою зброєю у боротьбі з пандемією, оскільки їх можна приймати на ранніх етапах лікування в домашніх умовах, щоб запобігти госпіталізації та смерті від Covid-19. Вони також можуть стати важливим інструментом у країнах та регіонах з обмеженим доступом до вакцин або низьким рівнем вакцинації.

«Молнупіравір» вже отримав дозвіл на екстрене застосування у ЄС, Великій Британії, а також на випробування в Україні.