Бізнес готується до знеструмлень і зростання тарифів

У понеділок, 27 травня, компанія «Терра-Пак» ввела в експлуатацію промислову сонячну електростанцію потужністю 500 кВТ в селі Утішків на Золочівщині. СЕС має допомогти зменшити навантаження на енергосистему України, а також зменшити витрати компанії на виробництво. Про це інформує прес-служба підприємства.

Площа сонячної електростанції – 2,5 тис. м2, ділянки під нею – 0,7 га. СЕС складається з 940 панелей. Погодження проекту на спорудження станції та отримання кредиту для цього зайняло у «Терра-Пак» два місяці, ще два місяці тривало будівництво.

Гарантійний термін служби СЕС – 25 років, а розрахунковий термін окупності – 4-5 років, що залежить, в основному, від безперервності роботи підприємства.

У компанії кажуть, що СЕС потужністю 500 кВТ не покриє потреби виробництва в електроенергії на 100%, але відчутно допоможе скоротити видатки після підняття тарифів. Для порівняння, сонячна електростанція Зіновія Козицького у Кам’янка-Бузькій має удвічі більшу потужність – 996 кВТ (1МВт), а СЕС на Яворівщині має потужність 36 МВт.

«У ринковому середовищі зниження собівартості продукції – важливий аспект конкурентоздатності. Є низка аспектів, на яких ми не повинні економити у своєму бізнесі, щоб це не мало впливу на якість», – пояснюють у компанії.

Також власна СЕС допоможе компанії зменшити навантаження на пошкоджену електромережу України.

Наразі «Терра-Пак» не планує продавати електроенергію, але технічно така можливість на новій СЕС є.

ПП «Терра-Пак» працює на Золочівщині з 2007 року. Основний профіль підприємства – виробництво тари з пластмаси та іншого полімерного пакування. Власниками компанії є Ігор Бойко та Ростислав Дем’янович.