Внаслідок падіння дронів вибило вікна на території АЕС

У ніч на середу, 25 жовтня, росіяни атакували дронами-камікадзе Хмельниччину. Силам ППО вдалося збити безпілотники над Славутою, проте внаслідок падіння уламків постраждало два десятки місцевих мешканців. Найбільш імовірною ціллю окупантів була Хмельницька АЕС, заявив президент Володимир Зеленський у середу, 25 жовтня.

«Хмельницька область, місто Славута. Там триває фіксація всієї шкоди від вибуху російських дронів минулої ночі. “Шахеди” були збиті, але багато пошкоджених будинків: вибите скло у вікнах, двері, дахи будівель. Найбільш вірогідно, що мішенню для цих дронів була Хмельницька атомна станція: хвилею від вибуху вибило вікна, зокрема, й на території АЕС. Станом на зараз відомо, що два десятки місцевих мешканців травмовані. Усім надана необхідна допомога», – повідомив Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що удар в напрямку ХАЕС є нагадуванням для західних партнерів про важливість посилення української ППО. Також Володимир Зеленський зазначив, наскільки небезпечний обхід Росії світових санкцій. Зокрема, президент заявив, що російські окупанти використовують у дронах компоненти інших країн та компаній, західних включно.

Володимир Зеленський анонсував свою участь у засіданні Європейської ради на рівні лідерів держав ЄС. Він повідомив, що зокрема говоритиме про посилення санкцій проти Росії.

Нагадаємо, внаслідок атаки росіян на Хмельниччину у Славуті зазнали пошкоджень будівлі на території громади – нежитлові приміщення, житлові будинки, а також транспорт. Крім того, були пошкоджені лінії електропередач. Через це без електроенергії залишаються 1860 споживачів. Також вибило вікна у двох побутових корпусах Хмельницької АЕС.