Існує кілька ефективних рецептів органічних добрив

Не завжди природа дарує щедрий врожай, тому так важливо знати, як правильно доглядати за грядкою моркви, щоб виростити великі, соковиті та солодкі коренеплоди. Досвідчені городники та садівники охоче діляться перевіреними способами підживлення моркви, які допомагають отримати добрий врожай навіть у несприятливі роки. NV пише про основні рекомендації щодо того, коли і чим підгодовувати моркву, щоб вона була великою та смачною.

Для забезпечення інтенсивного росту та формування якісних плодів моркви потрібні такі елементи живлення, як азот, калій, бор і фосфор. Можна скористатися готовими комплексними добривами, а можна приготувати поживний розчин самостійно з натуральних інгредієнтів. Багато досвідчених садівників надають перевагу органічним підживленням, адже вони безпечні для овочів, не погіршують смакові якості моркви та не шкодять ґрунту.

Підживлення моркви рекомендується проводити в такі періоди:

безпосередньо під час посіву;

після появи перших сходів;

через два тижні після другого внесення добрив;

за десять днів до збирання врожаю.

Існує кілька ефективних рецептів органічних добрив, які однаково підходять і для моркви, і для буряка.

Зола може застосовуватися як у сухому вигляді, так і у вигляді настою. Для підживлення суху золу змішують із землею і розсипають по грядці, після чого поливають водою. Якщо готувати розчин, то потрібно розчинити 100 грамів золи у 10 літрах води, настояти близько 10 годин і полити сходи.

Йод також допомагає підтримати рослини: 20 крапель йоду розчиняють у 10 літрах води і обробляють грядку.

Для приготування курячого посліду у вигляді добрива змішують 1 частину посліду з 10 частинами води і дають настоятися, доки аміак вивітриться (приблизно 10-12 годин). Потім цей настій розводять у співвідношенні 1:10 водою, залишають ще на 12 годин і поливають моркву лише в міжряддя, щоб не обпалити рослини.

Настій із бур’янів готують із таких рослин, як кропива, кульбаба, лопух чи полин. Дві частини порізаного бур’яну заливають трьома частинами води і настоюють на сонці приблизно три дні, періодично помішуючи. Коли суміш перестане пінитися, її розбавляють водою у пропорції 1:10 і використовують для поливу моркви.