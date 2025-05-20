Не рекомендується сіяти моркву після таких культур, як кріп, селера чи петрушка

Весна – ідеальний час, аби подбати про майбутній урожай. Морква традиційно займає важливе місце на українських грядках: вона не тільки смачна, а й дуже корисна. Але коли саме варто сіяти моркву навесні 2025 року, аби зібрати багатий і якісний врожай, пише «Главред».

Коли починати сіяти моркву у відкритий ґрунт

Для успішного посіву моркви важлива температура ґрунту – вона повинна прогрітися щонайменше до +8 °C, а повітря – не перевищувати +15 °C. Найчастіше такі умови в Україні наприкінці квітня або в перших числах травня. У цей час уже минає загроза нічних заморозків, а земля достатньо тепла, щоб насіння дало дружні сходи. Враховуючи погодні умови у травні цьогоріч, можна висаджувати моркву до кінця місяця.

Як обрати правильний час для посіву: прикмети та сорти

Орієнтуватися можна не лише на температуру. За народними прикметами, моркву сіють тоді, коли:

розцвітає фіалка;

зацвітає форзиція;

минає близько трьох тижнів після появи квітів мати-й-мачухи.

Сприятливі дні за місячним календарем

Багато городників орієнтуються на фази Місяця. У 2025 році сприятливими днями для посіву моркви у травні вважаються : 1-3, 11, 16-17, 21-22, 25-26, 29-30.

А ось уникати варто наступних дат: 13 і 27 травня – це дні, коли посів вважається менш ефективним.

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