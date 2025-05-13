Морква потребує таких основних елементів живлення: азот, фосфор, калій, бор

Правильне підживлення моркви навесні – запорука отримання великого та смачного врожаю. Досвідчені городники підтверджують: своєчасне внесення добрив сприяє активному росту та розвитку рослин. Чим підживити моркву, пише ТСН.

Ключові елементи для підживлення моркви

Морква потребує таких основних елементів живлення: азот, фосфор, калій, бор. Ці речовини забезпечують здоровий ріст, формування коренеплодів та підвищують їхню якість. Хоча існують готові мінеральні добрива, багато городників віддають перевагу народним засобам, які є більш екологічними та доступними.

Оптимальні терміни підживлення

Рекомендується проводити підживлення моркви кілька разів протягом вегетації:

під час посіву;

після появи паростків ;

; через 3 тижні після першого підживлення ;

; за 2 тижні до збирання врожаю.

Якщо немає можливості проводити підживлення так часто, достатньо обмежитися двома етапами: після появи паростків та за 2 тижні до збору врожаю.

Народні засоби для підживлення

Після появи перших паростків, коли на рослині з'явиться хоча б три справжніх листочки, можна застосовувати народні засоби.

Попіл. Використовується в сухому вигляді або як розчин. Для сухого внесення: розпушити ґрунт, посипати попелом (250 г на 1 м²), змішати з ґрунтом та полити водою. Для розчину: залити 100 г попелу 10 л води, настоювати 12 годин, полити міжряддя.

Розчин йоду. У 10 л води розвести 20 крапель 5% йоду, полити міжряддя.

Розчин курячого посліду. Залити 1 частину посліду 10 частинами води, настоювати 12 годин, потім розвести такою ж кількістю води, дати постояти добу. Поливати міжряддя. У спекотну погоду не рекомендується використовувати цей розчин.

Настій з бур'янів. Заповнити ємність травою (кульбаба, кропива, полин, лопух) на 2/3, залити водою до верху, залишити на 5-7 днів для бродіння, періодично перемішуючи. Коли рідина припинить пінитися, розвести водою у пропорції 1:10, полити міжряддя. Не використовувати металеву тару.

Мінеральні добрива для моркви

Для підживлення моркви також можна використовувати мінеральні добрива:

перше підживлення : у 10 л води розчинити 1 ст. л карбаміду, 1 ст. л сульфату калію та 1,5 ст. л подвійного суперфосфату;

друге підживлення: у 10 л води розчинити 1 ст. л азофоски та 1 ст. л сульфату калію.

Підживлення проводити після появи паростків та через 2 тижні після першого підживлення.