Цікавий факт: відомий на Заході термін Virtue signalling майже не знаний у нас. Показово, що в українській Вікіпедії навіть відповідної статті немає (хоча, як це не дивно, є у російській).

Virtue signalling – це фальшива (точніше показушна) чеснота. Грубо кажучи, коли ти весь у вишиванках і розмахуєш синьо-жовтим прапором, посилаєш куди подалі «російський корабель», збираючи лайки.

Але для нас, зі зрозумілих причин, потрібна наступна похідна цього терміна – «хайпочеснота». Це коли демонстрацією патріотизму вважається заклик катувати полонених, пригнічувати російськомовних біженців/переселенців і так аж до заборони видачі віз росіянам.

Дехто здивується, а що поганого в забороні на видачу віз громадянам Росії – країни-терористки? Нехай їдуть додому скидати режим Путіна.

А спробуйте бути щирими зі самими собою. Ну так, ви ж із вашими батьками скидали режим Брежнєва під час війни в Афганістані, не підгодовували лиходіїв комсомольськими внесками? Чи це інше?

Але це безглузда розмова, оскільки сліпій ненависті начхати не тільки на гуманізм (це вважається ознакою слабкості), а й на здоровий глузд. Кому цікаво думати над тим, чи посилить російську економіку заборона на видачу віз чи послабить, синус у воєнний час дорівнює чотирьом. Ну подумаєш, російські інженери, програмісти та вчені залишаться в Росії. Це ми так нібито караємо їх. А якщо вони своєю чергою покарають нас? Якщо вони замість бунту проти Путіна працюватимуть в умовному «роскосмосі»? Ні, такого не може бути! Чи це не проблема? Зате якщо ватниця в Берліні аквафрешем розмахує – ось це найстрашніше зло. Мені не зрозуміти таких подвійних стандартів.

Я розумію емоції, ПТСР. Усе це природно. Але ходити в туалет теж природно, тільки це не означає, що результат походу потрібно демонструвати в соцмережах як показник патріотизму.

Переконаний, багато кого мої слова обурять. Водночас я впевнений, що так думає дуже багато моїх співвітчизників, просто не наважуються це сказати публічно. То хтось же повинен це зробити.

P.S. Уточню, що в цьому тексті не йшлося про доброту до росіян і тим більше не про візи, а про те, як українські користувачі соцмереж зі зрозумілих причин стигматизують елементарний здоровий глузд. Особисто я цілковито погоджуюся з тезою, що за підтримку Z, Путіна тощо потрібно карати. Але карати конкретних персонажів. Депортувати їх з демократичних країн, позбавляти віз, а власників західних паспортів судити за якоюсь зі статей на кшталт пропаганди нацизму. Тут жодних питань. Але пускати за кордон варто не лише жертв репресій, а й загалом заохочувати виїзд із РФ.