Вісім подій для вихідних у Львові

Тривалий сезон різдвяних свят, врешті, завершується. Та цими вихідними, 20 та 21 січня, у Львові ще відбуватимуться різдвяні концерти та фестивалі вертепів. Цікавою є і виставка гуцульських ікон, мальованих на склі. Ті, хто вже втомилися святувати «від Романа до Йордана», можуть послухати про львівські міські сади та парки, або (вкотре) передивитись фільми про Гаррі Поттера у компанії друзів.

Та ZAXID.NET все ж радить скористатись останньою цьогорічною нагодою відчути дух Різдва.

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Виставка гуцульських ікон на склі

Триває виставка авторського проекту Остапа Лозинського – «Пуцлі». Основою виставки є традиційні ікони на склі, що характерні для Гуцульщини, Покуття та Буковини.

20 січня відбудеться кураторська екскурсія виставкою, яку проведе Остап Лозинський, яка почнеться о 15:00.

Вхід вільний.

Галерея «Дзиґа», вул. Вірменська, 35.

Ікони на склі - крихкі і тому чимало з них сильно постраждали з часом. Виставка збирає ці ікони ніби мозаїку (фото "Дзиґи")

20 січня, субота

Розмова про сади і парки Львова (та їхніх творців)

У програмі заходу: лекції про сади й парки Львова, історія озеленення міста, львівські парки на старовинних листівках. Більше про спікерів можна прочитати на Facebook.

Гостей пригощатимуть чаєм та кавою, заохочують приносити з собою смаколики. Дрес-код: вінок або бутоньєрка.

12:00, Науково-технічна бібліотека НУ «Львівська політехніка», вул. Професорська, 1.

Історія львівських парків зафіксована, зокрема, й на старих листівках

Концерт на вірші українських поетів

Завершальна подія у рамках виставки картин Алли Горської - виступ акустичного багатоінструментального гурту «Три кроки в ніч» на вірші українських поетів.

Більше інформації є на сторінці події.

16:00, НМЛ ім. Андрея Шептицького, вул. М. Драгоманова, 42

Різдвяний концерт «Дударика»

В одному концерті зібране усе найкраще: виконавці, програма, оркестр. «Дударик» запросив друзів – Софію Соловій, сопілковий квінтет «Дудаліс», "Rock Orchestra" і Академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії, щоб розказати про Різдво мовою музики.

Більше про захід є на його сторінці.

18:30, Львівська обласна філармонія, вул. Чайковського, 7.

Ніч із Гаррі Поттером

Львів’ян запрошують подивитись перші дві частини «поттеріани»: «Гаррі Поттер і філософський камінь» та «Гаррі Поттер і таємна кімната». Вхід коштує 80 грн, у цю вартість входить будь-який напій з меню. Можна приносити з собою їжу.

Потрібна попередня реєстрація, деталі – у Facebook.

20:00, Traveller Lviv, вул. Городоцька 2.

21 січня, неділя

Органний концерт (замість ланча)

У Львові виступить київська органістка Євгенія Кравченко. У програмі: Вінсент Любек, Йоган Себастьян Бах, Шарль Турнемір, Олів’є Латрі та Дмитро Шостаковіч.

Квитки можна купити онлайн або у касі Органного залу, додаткова інформація є на сторінці події.

14:00, Львівський органний зал, вул. Степана Бандери, 8

Відкритий тренінг для перформерів

Засновник театру «Гершом» Сет Баумрін проведе відкрите заняття. Учасники досліджуватимуть внутрішнє «я», особисту історію та голос у груповій роботі.

Для участі потрібно зареєструватись, вартість – 100 грн. Усі подробиці є на сторінці у Facebook.

15:00, «Гершом», Заводська, 31.

Учасникам радять вдягнутись зручно і взяти з собою термогорнятка (або звичайні горнята)

Фестиваль авторських вертепів

Практично остання нагода відчути дух Різдва. Перед львів’янами на «Святі коляди» виступлять нові, цікаві та неординарні вертепи.

Деталі є на сторінці події.

18:00, Музей визвольної боротьби України, вул. Лисенка, 23а.

Вхід на фестиваль - вільний (фото умовне)