Вісім подій для вихідних у Львові

Тривалий сезон різдвяних свят, врешті, завершується. Та цими вихідними, 20 та 21 січня, у Львові ще відбуватимуться різдвяні концерти та фестивалі вертепів. Цікавою є і виставка гуцульських ікон, мальованих на склі. Ті, хто вже втомилися святувати «від Романа до Йордана», можуть послухати про львівські міські сади та парки, або (вкотре) передивитись фільми про Гаррі Поттера у компанії друзів.
Та ZAXID.NET все ж радить скористатись останньою цьогорічною нагодою відчути дух Різдва.
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Виставка гуцульських ікон на склі
Триває виставка авторського проекту Остапа Лозинського – «Пуцлі». Основою виставки є традиційні ікони на склі, що характерні для Гуцульщини, Покуття та Буковини.
20 січня відбудеться кураторська екскурсія виставкою, яку проведе Остап Лозинський, яка почнеться о 15:00.
Вхід вільний.
Галерея «Дзиґа», вул. Вірменська, 35.
Ікони на склі - крихкі і тому чимало з них сильно постраждали з часом. Виставка збирає ці ікони ніби мозаїку (фото "Дзиґи")
20 січня, субота
Розмова про сади і парки Львова (та їхніх творців)
У програмі заходу: лекції про сади й парки Львова, історія озеленення міста, львівські парки на старовинних листівках. Більше про спікерів можна прочитати на Facebook.
Гостей пригощатимуть чаєм та кавою, заохочують приносити з собою смаколики. Дрес-код: вінок або бутоньєрка.
12:00, Науково-технічна бібліотека НУ «Львівська політехніка», вул. Професорська, 1.
Історія львівських парків зафіксована, зокрема, й на старих листівках
Концерт на вірші українських поетів
Завершальна подія у рамках виставки картин Алли Горської - виступ акустичного багатоінструментального гурту «Три кроки в ніч» на вірші українських поетів.
Більше інформації є на сторінці події.
16:00, НМЛ ім. Андрея Шептицького, вул. М. Драгоманова, 42
Різдвяний концерт «Дударика»
В одному концерті зібране усе найкраще: виконавці, програма, оркестр. «Дударик» запросив друзів – Софію Соловій, сопілковий квінтет «Дудаліс», "Rock Orchestra" і Академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії, щоб розказати про Різдво мовою музики.
Більше про захід є на його сторінці.
18:30, Львівська обласна філармонія, вул. Чайковського, 7.
Ніч із Гаррі Поттером
Львів’ян запрошують подивитись перші дві частини «поттеріани»: «Гаррі Поттер і філософський камінь» та «Гаррі Поттер і таємна кімната». Вхід коштує 80 грн, у цю вартість входить будь-який напій з меню. Можна приносити з собою їжу.
Потрібна попередня реєстрація, деталі – у Facebook.
20:00, Traveller Lviv, вул. Городоцька 2.
21 січня, неділя
Органний концерт (замість ланча)
У Львові виступить київська органістка Євгенія Кравченко. У програмі: Вінсент Любек, Йоган Себастьян Бах, Шарль Турнемір, Олів’є Латрі та Дмитро Шостаковіч.
Квитки можна купити онлайн або у касі Органного залу, додаткова інформація є на сторінці події.
14:00, Львівський органний зал, вул. Степана Бандери, 8
Відкритий тренінг для перформерів
Засновник театру «Гершом» Сет Баумрін проведе відкрите заняття. Учасники досліджуватимуть внутрішнє «я», особисту історію та голос у груповій роботі.
Для участі потрібно зареєструватись, вартість – 100 грн. Усі подробиці є на сторінці у Facebook.
15:00, «Гершом», Заводська, 31.
Учасникам радять вдягнутись зручно і взяти з собою термогорнятка (або звичайні горнята)
Фестиваль авторських вертепів
Практично остання нагода відчути дух Різдва. Перед львів’янами на «Святі коляди» виступлять нові, цікаві та неординарні вертепи.
Деталі є на сторінці події.
18:00, Музей визвольної боротьби України, вул. Лисенка, 23а.
Вхід на фестиваль - вільний (фото умовне)
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