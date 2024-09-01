Збалансоване правильне харчування впливає на успішність школярівини

Збалансоване, багате поживними речовинами харчування важливе для дітей впродовж усього року, а під час навчального року особливо. Воно наситить організм поживними речовинами і поліпшить когнітивні функції у дітей. Гастроентеролог-дієтолог, експерт МОЗ Олег Швець каже, що у дітей у перші два роки життя відбувається швидке збільшення мозку. До двох років мозок дитини досягає 80% ваги мозку дорослої людини. Він продовжує розвиватися в підлітковому віці, особливо в префронтальній корі. Ця область мозку пов’язана з плануванням, пам’яттю, прийняттям рішень та іншими оперативними функціями.

Усі поживні речовини важливі для нормальної роботи мозку, та дослідження показали, що продукти з певними компонентами найкраще підтримують розвиток мозку та поліпшують когнітивні функції в дитинстві та підлітковому віці. Експерт Олег Швець назвав продукти, які варто включати у меню дітей для підтримки їхніх розумових функцій.

Продукти, які варто включати у меню дитини

1. Яйця. Вони багаті поживними речовинами, які є критично важливими для розвитку мозку та когнітивних 6.функцій, включаючи холін, вітамін B12, білок і селен. «Огляд 54 досліджень 2020 року продемонстрував, що високий вміст холіну у харчуванні дитини впродовж перших 1000 днів життя підтримує розвиток мозку, захищає від пошкодження нервові клітини і поліпшує когнітивні функції. Два цілих яйця забезпечують 294 г холіну, який покриває 100% потреби для дітей віком 1–8 років і понад 75% потреб дітей і підлітків віком 9–13 років», – каже дієтолог.

Меню із включенням яєць та інших здорових продуктів, таких як бобові та фрукти, забезпечує вищі показники IQ порівняно з моделями харчування з високим вмістом солодощів (печиво та цукерки).

2. Ягоди

Дієтолог каже, що ягоди насичені антоціанами, корисними для здоров’я мозку. Ці рослинні сполуки сприяють оптимальному кровообігу в мозку, забезпечують протизапальну дію та сприяють виробленню нових нервових клітин і експресії певних білків. Зокрема, нейротрофічного фактору мозку (BDNF), який стимулює ріст і розвиток нейронів.

«Споживання ягід, як показують результати досліджень, позитивно впливає на когнітивні функції дітей. До прикладу, діти 7–10 років, які вживали 200 г чорничного напою з високим вмістом флавоноїдів, показали значно кращі результати в тесті на запам’ятовування слів, ніж ті, хто пив контрольний напій. Низьке споживання ягід, а також інших фруктів і овочів, пов’язують із погіршенням когнітивних функцій у дітей віком 6–8 років, а високе – з кращою академічною успішністю», – твердить експерт.

3. Морепродукти. Вони є чудовим джерелом багатьох поживних речовин, включаючи Омега-3 жирні кислоти, йод і цинк. Цинк, пояснює лікар, потрібний організму для створення та розвитку нервових клітин, а омега-3 жири – для нормальної роботи мозку. Йод необхідний для виробництва гормонів щитовидної залози, які відіграють важливу роль у розвитку мозку.

Багато досліджень пов’язують споживання морепродуктів із покращенням когнітивних функцій у дітей та підлітків, а споживання риби – з вищим рівнем IQ і покращенням успішності дітей у школі. Водночас низький рівень Омега-3 у крові може негативно вплинути на їхні когнітивні функції.

«Деякі види риби та морепродуктів можуть містити ртуть. З цієї причини краще пропонувати дитині морепродукти з низьким вмістом ртуті, зокрема молюски, креветки, лосось, форель і оселедець», – радить Олег Швець.

4. Зелені листові овочі

Шпинат, капуста та салат містять сполуки, що захищають мозок (фолієву кислоту, флавоноїди, каротиноїди та вітаміни Е та К1). Дослідження показало: діти, які споживали достатню кількість фолієвої кислоти, мали кращі когнітивні показники у порівнянні з тими, хто споживав її недостатньо.

«Важливу роль відіграють й каротиноїди, такі як лютеїн і зеаксантин, що є в листовій зелені. Вони накопичуються в сітківці ока, а їх кількість вимірюється таким показником, як оптична щільність макулярного пігменту (MPOD). За результатами досліджень, MPOD позитивно впливає на когнітивні функції у дітей», – каже експерт.

5. Какао. Какао та какао-продукти є одними з найбільш концентрованих джерел флавоноїдних антиоксидантів, таких як катехін та епікатехін. Ці сполуки мають протизапальні та захисні властивості. Флавоноїди посилюють приплив крові до мозку та покращують візуальну обробку інформації. Згідно з висновками досліджень, споживання какао сприяє розвитку когнітивних функцій у дітей і молоді.

6. Апельсини

Ці фрукти містять флавоноїди, а вживання багатих на флавоноїди продуктів і напоїв, таких як апельсини та апельсиновий сік, посилює нервову активність і приплив крові до мозку, що підвищує когнітивні функції. Апельсини також містять вітамін С, що необхідний для правильного розвитку мозку, вироблення нейромедіаторів тощо.

7. Продукти, багаті залізом. «Дефіцит заліза особливо поширений серед дітей. Низький рівень цього мінералу негативно впливає на їхній розумовий розвиток і успішність. Дефіцит заліза також асоціюється з синдромом дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ). Діти віком до 7 років вважаються групою ризику розвитку дефіциту заліза», – каже експерт.

Щоб запобігти цьому, варто додати в раціон продукти, багаті залізом: червоне м’ясо, птиця, морепродукти, квасоля та шпинат. За словами дієтолога, організм краще засвоює гемове залізо, яке міститься в їжі тваринного походження, ніж негемове залізо з продуктів рослинного походження. В харчуванні дитини в ідеалі має бути суміш джерел як гемового, так і негемового заліза. Додавання джерел вітаміну С до продуктів, багатих негемовим залізом, покращує його засвоєння. Наприклад, до салату зі шпинату можна додати лимонний сік.

8. Йогурт

Кисломолочні продукти, такі як йогурт, є хорошим джерелом йоду, поживної речовини, потрібного для розвитку мозку та когнітивних функцій. Діти, які споживають недостатню кількість йоду, частіше страждають від когнітивних розладів. Також йогурт багатий іншими поживними речовинами, які важливі для функціонування мозку, включаючи білок, цинк, B12 і селен. Щоб підтримувати рівень енергії та роботу мозку впродовж дня, дітям потрібен збалансований сніданок. Одним із варіантів є несолодкий йогурт з додаванням ягід, домашньої граноли, какао-крупки та гарбузового насіння.8.

9. Горіхи та насіння. Вони містять вітамін Е, цинк, фолієву кислоту, залізо та білок. Вживання горіхів допомагає покращити якість харчування дітей і збільшити споживання ними основних поживних речовин, таких як здорові жири, білок і клітковина. Якість харчування пов’язана з кращою академічною успішністю та когнітивними функціями.

Корисні для мозку страви

Ягідне, горіхове масло та йогуртове парфе. В несолодкий повножирний або знежирений йогурт додати свіжі ягоди, мигдальне або арахісове масло і подрібнені горіхи. Зверху посипати шматочками темного шоколаду.

Смузі. Додавання зелені до фруктових смузі – чудовий спосіб збільшити споживання овочів. В одному смузі можна поєднати декілька корисних для мозку інгредієнтів, зокрема шпинат, апельсин, полуницю та йогурт.

Бутерброд із салатом та сьомгою. Смачний перекус збільшить споживання морепродуктів. Для збалансованого прийому їжі подавайте його з улюбленими дитиною фруктами та овочами.

Яєчні кекси. Булочки з яйцями та овочами є насиченим поживними речовинами сніданком. Також дитину можна залучити до приготування їжі, попросивши її вибрати додаткові інгредієнти.