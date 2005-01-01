Віталій Кличко задекларував білий рояль та позичені третім особам понад €8 млн

Кличко торік отримав 212 гривень процентів від вкладу в банку

Міський голова Києва Віталій Кличко заповнив свою декларацію. Зокрема, він вказав, що торік отримав дохід у понад п’ять млн грн, а також задекларував чимало годинників, рояль Yamaha та ювелірні вироби. Про це свідчать дані електронної декларації посадовця на сайті НАЗК.

Зокрема, Кличко вказав в електронній декларації 186 668 гривень зарплати, отриманої за основним місцем роботи у 2017 році. Роялті – 4 942 422 гривень та 212 гривень процентів від вкладу в «УкрСиббанку».

Окрім того, київський міський голова задекларував негрошовий подарунок вартістю 11 630 гривень, який отримав торік від Національного олімпійського комітету України.

Таким чином, загальний дохід Кличка за 2017 рік склав 5 140 932 гривень.

Міський голова вказав в декларації ще майже 8,4 мільйонів євро та 697 680 доларів, які він позичив третім особам. На рахунках в банках він тримає 1014 євро, понад 130 тис. грн, 1 289 доларів, також у нього є готівка – 18100 доларів та 29500 євро.

Також Кличко задекларував квартиру в столиці загальною площею 251,8 м2. Зокрема, у власності його дружини Наталії Єгорової – житловий будинок загальною площею 785,5 м2 і земельна ділянка площею 2500 м2 у Вишгородському районі Київської області.

Крім того, він задекларував годинники, ювелірні вироби, білий рояль, мотоцикл, позашляховики Тoyota Sequoia та Land Rover Discovery, причіп-платформу та дев’ять велосипедів.