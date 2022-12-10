Єву Кайлі затримали й відправили на допит за підозрою в лобіюванні інтересів Катару для проведення там чемпіонату світу з футболу

У Бельгії затримали грецьку депутатку, віце-президентку Європарламенту Єву Кайлі. Її доставили на допит у межах розслідування підозрюють щодо корупції на користь «країни Перської затоки», зокрема, в лобіюванні інтересів Катару для проведення чемпіонату світу з футболу. Про це ввечері повідомили Associated Press та AFP.

9 грудня бельгійська прокуратура повідомила про затримання для допиту чотирьох людей. Під час обшуків слідчі вилучили близько 600 000 євро готівкою та комп’ютерне обладнання й мобільні телефони.

Прокуратура заявила, що федеральна судова поліція Бельгії підозрює невказану країну Перської затоки в спробі «вплинути на економічні та політичні рішення Європейського парламенту». За версією слідства, що це нібито було зроблено «шляхом сплати великих сум грошей або пропозиції великих подарунків третім сторонам, які займають значну політичну та/або стратегічну позицію в Європейському парламенті».

У січні Єву Кайлі обрали однією з 14 віце-президентів Європарламенту, членкинею якого вона є з 2014 року.

Прокурори не називали країну, про яку йдеться, однак Лівоцентристська група «Соціалістів і демократів» у Європейському парламенті, до якої входила Єва Кайлі, заявила про рішення відсторонити цю депутатку.

У своїй заяві група вимагала, щоб «скандал щодо лобіювання Катару, що розгортається», був включений до порядку денного засідання Європарламенту, яке заплановане на наступний тиждень, аби можна було встановити подробиці про цю справу та законодавчо на неї відреагувати.