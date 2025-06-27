Головну роль у фільмі «Бугонія» зіграє Емма Стоун

Кінокомпанія Focus Features опублікувала перший трейлер науково-фантастичної комедії «Бугонія»грецького режисера Йоргоса Лантімоса, відомого роботою над фільмами «Лобстер», «Вбивство священного оленя» та «Бідолашні створіння».

У центрі сюжету – двоє схиблених на конспірології диваків, які викрадають генеральну директорку великої компанії, адже вони переконані, що вона є інопланетянкою, яка має намір знищити планету.

Головні ролі у фільмі виконали Емма Стоун та Джессі Племенс, а також Ейдан Дельбіс. Перші двоє раніше вже співрацювали з Лантімосом – Стоун навіть отримала «Оскара» за головну роль у «Бідолашних створіннях», а також зіграла в попередньому фільмі режисера «Види милосердця». Також у стрічці з’являться акторка Алісія Сільверстоун та стендап-комік Ставрос Халкіас.

Фільм «Бугонія» має вийти у прокат 24 жовтня 2025 року, однак чи покажуть його в Україні, наразі невідомо.