У головних ролях Самара Вівінг та Рей Ніколсон

Компанія Adastra Cinema представила трейлер комедійного горор-трилеру «Фанатик». Фільм розповідає історію про божевільного психопата, закоханого у суперзірку, та тримає у напрузі до останньої секунди, балансуючи поміж лякаючим горором та чорною комедією.

За сюжетом у відомої співачки Софії, роль якої виконує Самара Вівінг, є одержимий фанат – психопат Дерсон (Рей Ніколсон), який вирішує їх освідчитись, увірвавшись однієї ночі в її маєток у Лос-Анджелесі. Дівчина щосили намагається уникнути свого незапланованого і кривавого весілля, але сподіватися доводиться лише на себе та на допомогу охоронця Белла (Ерік Дейн).

Фільм зібрав каст молодих зірок. Роль епатажної та зухвалої поп-зірки виконує Самара Вівінг, відома за ролями в горорах «Гра в хованки», «Няня» та «Крик 6». Роль фанатичного психопата отримав Рей Ніколсон, який зіграв у стрічках «Ідеальне алібі» та «Усміхайся 2» та є сином відомого актора Джека Ніколсона. Актор Ерік Дейн, відомий за фільмами «Ейфорія» та «Анатомія Грей», втілив на екрані вірного охоронця супер-зірки.

Режисером та сценаристом «Фанатика» став Джиммі Уорден. Спродюсувала стрічку компанія LuckyChap, що належить подружжю Марго Роббі та Тому Еккерлі. Фірма відома своєю продюсерською роботою над стрічками «Барбі», «Перспективна дівчина» та «Солтберн». Горор вийде у прокат в українських у кінотеатрах із 1 травня.