Фільм натхнений реальними подіями

Вийшов перший трейлер нового фільму Гая Річі «Міністерство неджентльменської війни». Прем'єра фільму запланована на 19 квітня 2024 року.

Шпигунський комедійний бойовик «Міністерство неджентльменської війни» (The Ministry of Ungentlemanly Warfare) від режисера фільмів «Карти, гроші, два стволи», «Великий куш», «Джентельмени» знятий за книгою Деміена Льюїса 2015 року та натхнений реальними подіями.

Він розповідає про одну зі спецслужб Великої Британії часів Другої світової війни, управління спеціальних операцій, яка займалося проведенням розвідувальних операцій, а також диверсій на території окупованої Європи та згодом Південно-Східної Азії.

Головні ролі у фільмі зіграли Генрі Кавілл («Людина зі сталі», «Енола Голмс»), Ейса Гонсалес («Форсаж: Гоббс і Шоу», «Аферистка»), Алан Рітчсон (серіали «Титани», «Річер»), Алекс Петтіфер («Супер Майк»), Генрі Голдінг («Джентльмени»), Тіль Швайґерт («Достукатись до небес», «Безславні виродки») та інші.