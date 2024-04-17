Вийшов тизер документального фільму «Тісто». На українських екранах цей «гастрономічний» фільм з’явиться 2 травня. Його ведучими стали відомі кулінари та судді проекту «Майстер шеф» Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська. Режисер-постановник Дмитро Кочнев.

Знімальна група фільму «Тісто» вирушила в мандрівку Україною, щоби поспілкуватися з кулінарами, дослідниками традицій і рестораторами й розповісти про філософію хліба, борошна та тіста.

У тизері творці фільму демонструють традиційні страви, а ще знайомлять з ентузіастами, які зберігають та поширюють їх рецепти: зіркові шеф-кухарі, власники малих бізнесів та звичайні люди, але всі об’єднані любов’ю до тіста.

Основою документальної стрічки стали дослідження автентичних українських страв з борошна. У різних куточках країни їх намагаються зберегти та відродити, щоб передати нащадкам національний гастрономічний код. Українське кулінарне надбання є справжнім скарбом, яким захоплюється цілий світ. І нам варто цим пишатися.

Команда фільму побувала у різних куточках України та розповіла про різноманіття автентичних рецептів від Слобожанщини до Закарпаття, від Полісся до Бессарабії. Із кожним героєм стрічки глядачі перенесуться в іншу локацію — старовинна хата, народний ринок, столичний ресторан чи навіть військовий полігон. Усе це — аби показати, що ми усі з одного тіста.

Фільм «Тісто» з’явтиться у кінотеатрах країни з 2 травня.