Головну ролі у фільмі зіграв В'ячеслав Довженко

Кінокомпанія Ganza Film та дистриб’ютор Adastra Cinema презентували трейлер фільму «Інший Франко», який розповідає про сина Івана Франка Петра. Фільм вийде у прокат 8 лютого 2024 року, головні ролі виконали В’ячеслав Довженко, Надія Левченко, Ахтем Сеітаблаєв та Ірина Кудашова.

Фільм розповідає про життя Петра Франка. Він був одним із засновників «Пласту», був льотчиком, і засновником авіації в Галицькій армії, науковцем, який мав 36 наукових патентів на винаходи, депутатом Верховної Ради УРСР. Молодший Франко був репресований радянською владою, вивезений у Сибір, по дорозі загинув при загадкових обставинах.

Режисером байопіку виступив Ігор Висневський, для якого ця стрічка стане повнометражним дебютом. Головну роль Петра Франка грає В’ячеслав Довженко, відомий насамперед завдяки ролі Серпня у фільмі Ахтема Сеітаблаєва «Кіборги». Актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв («Мамай», «Хайтарма», «Кіборги», «Додому», «Захар Беркут») зіграв колишнього друга Петра, який стає на інший політичний шлях у буремні часи початку радянської окупації України. Дружину головного героя грає Надія Левченко, яка визнана однією з кращих акторок Івано-Франківської сцени. Прикрасою акторського складу є Ірина Кудашова, вдома за серіалом «Школа» та виконавиця головної ролі у фільмі «Смак свободи», де її долю змінює кулінарна книга Ольги Франко.

Народну пісню «Розпрощався стрілець» для стрічки «Інший Франко» записала вокальна формація «Піккардійська Терція».

Зйомки відбувались, як і у павільйонах, так і на справжніх історичних локаціях: у Львові у Стрийському парку, та меморіальному музеї «Дім Франка». Свого часу ZAXID.NET писав про те, як львів’ян здивували радянські скульптури у парку. Тепер вони зможуть побачити їх на великому екрані.

Спеціально для виробництва картини було збудовано репліку літака Першої світової війни моделі «Альбатрос», яка була позначена бортовим номером LVGC-15960. Саме з таким самим бортовим номером літав і сам Петро Франко.

Автори фільму проводили консультації з родиною Петра Франка та працівниками музею «Дім Франка» й зуміли відтворити картину українського життя та побуту у першій половині ХХ століття.

Автори обіцяють, що байопік не буде комплементарною роботою на честь видатного науковця та політика. Режисер, сценарист та актори створили об'єктивну картину життя та роботи політичного діяча та мають на меті відновити історичну справедливість та знову зробити ім’я ще одного Франка відомим, а його спадок – важливим.

«Петро Франко – це історична постать, про яку ми мало знаємо. Він і засновник організації «Пласт», і один із тих, хто започаткував українську військову авіацію, і науковцем був – в голодні часи досліджував можливості харчової промисловості. Але водночас, з приходом у Львів СРСР, стає депутатом Верховної Ради УРСР. Це людина зі стосом таємниць та секретів в біографії, Але в нашому фільмі значно важливіше інше. Уявіть собі, він дізнається, що сьогодні його або відправлять до Сибіру, або просто вб’ють. У нього залишається лише один день, щоб провести його з сім’єю. Що він відчуватиме?», – розповідає про фільм виконавець головної ролі актор В’ячеслав Довженко.

Фільм створено за підтримки міністерства культури України.