Зйомки у Львові відбувались у 2019 році

Оприлюднено трейлер фільму «План А». Про це повідомив часопис Variety. В англомовній драмі за мотивами реальної історії часів ІІ Світової війни знімаються Август Діл («Приховане життя», «Безславні ублюдки»), Сільвія Гукс («Той, що біжить по лезу 2049»), Ніколай Кінскі («Варвари») та інші.

Декораціями для сцен єврейського гетто та концтаборів стали руїни колишнього львівського винзаводу на Погулянці. Основна частина львівських зйомок (фільм також знімали в Німеччині) пройшла на вулиці Лесі Українки, яка «зіграла» німецьку вулицю повоєнного Нюрнберга.

Режисерами фільму є Йоав та Дорон Пас. Вони ж є і сценаристами картини. У їх доробку такі фільми як «Голем» за сценарієм Аріеля Коена, інші фільми та серіали. Головний оператор – Моше Мішалі

Дія картини відбувається у 1945 році в Німеччині. Головний герой, Макс, є учасником таємної операції під назвою «План «А». Група євреїв, що вижили після Голокосту, планувала отруїти водну систему Німеччини, вбивши 6 мільйонів німців. Фільм заснований на книзі ізраїльської історикині Діни Порат «Помста».

У своїй заяві режисери сказали, що, беручи інтерв'ю у реальних змовників, відомих як «Месники», вони прагнули відповісти на складні запитання.

«Їх конфлікт – це драматичний двигун, який зачарував нас у цій історії. Чи можете ви самі стати монстром? Чи зможете ви продовжити своє життя після вбивства всієї вашої родини? Що таке помста?», – розповіли режисери.

Наразі невідомо, чи планується прокат фільму в Україні.