Офіційний трейлер нового фільму «Королівство планети мавп» вперше було показано під час Супербоула-2024. Двох з половиною хвилинне відео також опубліковано на офіційному каналі 20th Century Studios на Youtube.

Це уже четвертий фільм з франшизи. Його події розгорнуться через кілька поколінь після правління Цезаря. Стрічка розповість про молоду мавпу.

«Поки новий тиранічний мавпячий вождь будує свою імперію, одна молода мавпа вирушає у виснажливу подорож, яка змусить її поставити під сумнів усе, що вона знала про минуле, і зробити вибір, який визначить майбутнє як мавп, так і людей», – йдеться в описі трейлеру.

Головні ролі у фільмі зіграли Фрея Аллан («Відьмак»), Вільям Г. Мейсі («Фарго»), Кевін Дюран («Залишитися в живих») та інше. Режисером стрічки виступив Вес Болл («Той, хто біжить у лабіринті»).

Світовий прокат картини розпочнеться 10 травня.