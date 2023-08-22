Міністр оборони Олексій Резніков анонсував, що на середину осені влада вийде на «серйознішу цифровізацію» Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (колишніх військкоматів). Про це він сказав на Міжнародному ветеранському форумі у вівторок, 22 серпня.

«Десь на середину осені ми оцінюємо, що вийдемо на більш серйозну цифровізацію Центрів комплектації, колишніх військкоматів. Сьогодні ми на стадії підписання спільних наказів з іншими відомствами про взаємний обмін інформацією», – сказав Резніков, якого процитувала агенція «Інтерфакс-Україна».

За його словами, це дасть змогу автоматично обмінюватися інформацією від реєстрів Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Центральної виборчої комісії, Міністерства закордонних справ, Державної прикордонної служби.

«Усі реєстри, які є, автоматично заходитимуть до бази, і в ТЦК кожен громадянин матиме менше приводів ходити коридорами, тільки коли безпосередньо необхідно там з’явитися», – додав міністр оборони.

Нагадаємо, 11 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив про звільнення всіх керівників обласних Територіальних центрів комплектування.