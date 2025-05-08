13 бригада НГУ «Хартія» звільнила лісовий масив на північ від Липців

Воїни Національної гвардії України у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони звільнили лісовий масив на північ від Липців у Харківській області. Про це у четвер, 8 травня, повідомила бригада «Хартія».

«13 бригада НГУ «Хартія» звільнила лісовий масив на північ від Липців, Харківська область, який росіяни – сучасні спадкоємці нацистського режиму – називали «Берлін», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що 13-та бригада Нацгвардії «Хартія» у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України завершили масштабну операцію зі звільнення лісового масиву на північ від Липців. Загальна площа деокупованої території становить понад 2 млн м2 (більше як 200 га).

Територія звільненого від росіян лісового масиву на північ від Липців

Військові розповідають, що їхній наступ тривав п’ять з половиною місяців. Операція зі звільнення лісового масиву розпочалася ще у листопаді 2024 року, й завдяки їй підрозділам вдалося відтіснити ворога далі від Харкова та відновити контроль над важливою природною і тактично значущою ділянкою місцевості. За цей час російська армія втратила:

загиблими та пораненими майже 1500 солдатів,

понад 200 одиниць озброєння,

175 одиниць техніки.

«Прорив оборони противника та захоплення плацдарму на початковому етапі операції був здійснений спільними силами підрозділів «Хартія» та 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка», – додали у дописі.

Нагадаємо, 5 травня повідомляли, що група швидкого реагування 4-го батальйону 3-ї бригади НГУ «Спартан» провела блискавичну операцію на Покровському напрямку. Військовим вдалося відбити у російської армії позицію.