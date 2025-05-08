Сили оборони під час масштабної операції відбили в росіян лісовий масив на Харківщині
Операція тривала понад 5 місяців
Воїни Національної гвардії України у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони звільнили лісовий масив на північ від Липців у Харківській області. Про це у четвер, 8 травня, повідомила бригада «Хартія».
«13 бригада НГУ «Хартія» звільнила лісовий масив на північ від Липців, Харківська область, який росіяни – сучасні спадкоємці нацистського режиму – називали «Берлін», – йдеться у повідомленні.
Відомо, що 13-та бригада Нацгвардії «Хартія» у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України завершили масштабну операцію зі звільнення лісового масиву на північ від Липців. Загальна площа деокупованої території становить понад 2 млн м2 (більше як 200 га).
Територія звільненого від росіян лісового масиву на північ від Липців
Військові розповідають, що їхній наступ тривав п’ять з половиною місяців. Операція зі звільнення лісового масиву розпочалася ще у листопаді 2024 року, й завдяки їй підрозділам вдалося відтіснити ворога далі від Харкова та відновити контроль над важливою природною і тактично значущою ділянкою місцевості. За цей час російська армія втратила:
- загиблими та пораненими майже 1500 солдатів,
- понад 200 одиниць озброєння,
- 175 одиниць техніки.
«Прорив оборони противника та захоплення плацдарму на початковому етапі операції був здійснений спільними силами підрозділів «Хартія» та 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка», – додали у дописі.
Нагадаємо, 5 травня повідомляли, що група швидкого реагування 4-го батальйону 3-ї бригади НГУ «Спартан» провела блискавичну операцію на Покровському напрямку. Військовим вдалося відбити у російської армії позицію.