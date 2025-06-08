Внаслідок удару по локомотиву російська армія втратила понад десяток танків

ЗСУ завдали удару по російському локомотиву, яким ворог перевозив сотню одиниць військової техніки, зокрема танки. Про це у суботу, 7 червня, повідомили Сили оборони Півдня України.

Відомо, що внаслідок удару по локомотиву російська армія втратила понад десяток танків та більш як сотню одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Також Сили оборони Півдня знищили:

7 артилерійських систем;

10 цистерн;

1 зенітно-ракетний комплекс «Бук М3»;

10 мотоциклів;

1 засіб РЕБ;

9 антен БпЛА;

5 антен зв’язку;

5 генераторів.

Крім цього військовим вдалося ліквідувати 4 місця зберігання боєприпасів, 2 місця зберігання паливно-мастильних матеріалів та 1 місце зберігання матеріально-технічного забезпечення.

Нагадаємо, українські військові у суботу, 7 червня, знищили російський винищувач Су-35 на Курському напрямку.