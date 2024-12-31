Президент Володимир Зеленський 31 грудня підписав указ, який спрощує механізм отримання офіцерських звань для солдатів та сержантів з бойовим досвідом.

Відповідно до указу №893/2024, військовослужбовці для отримання офіцерського звання повинні мати вищу освіту та керівний досвід не менше двох років у цивільному житті. Їх можуть призначити на різні посади, включно до категорії полковника, з одночасним присвоєнням офіцерського звання.

Як пояснила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, для отримання офіцерського звання більше не потрібно буде проходити курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів та укладати контракт на проходження військової служби.

«Військовослужбовцям рядового складу, сержантського та старшинського складу, які під час дії воєнного стану проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, мають вищу освіту ступеня магістра або прирівняну до неї згідно з підпунктом 2 пункту 2 розділу XV Закону України «Про вищу освіту» вищу освіту, та мають досвід роботи на керівних посадах на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності не менше двох років, з одночасним призначенням на посади осіб офіцерського складу з урахуванням потреби в офіцерах відповідної спеціальності», – йдеться в указі.

Раніше без офіцерської освіти фахівці з освітою магістра та керівним досвідом могли обіймати у війську лише солдатські посади.

«Ми маємо поповнювати армію фаховими кадрами і давати управлінцям із крутим досвідом всі можливості для розвитку», – зазначила Катерина Черногоренко.