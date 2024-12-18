Рапорт без кримінального покарання можна подати до 1 січня 2024 року

У застосунку для військовослужбовців з’явилася можливість подати заявку на повернення на службу після самовільного залишення частини. Про це повідомив у середу, 18 грудня, міністр оборони Рустем Умєров.

Рапорт на повернення з СЗЧ можна подати без кримінального покарання до 1 січня 2024 року. Після повернення з СЗЧ військовослужбовцю повертають усі виплати та соціальні гарантії.

«Процес максимально простий і займає лише п’ять хвилин. Після подання рапорту запускається чіткий механізм, який регламентує всі етапи повернення – від оформлення документів до відновлення виплат», – повідомив Рустем Умєров.

Рапорт у застосунку отримує Головне управління Військової служби правопорядку (ВСП), яке підтверджує заявку військового. Після цього військовослужбовець має 24 години, щоб прибути до відділу ВСП, який він обрав.

Після оформлення документів тим, хто повернувся з СЗЧ, зроблять припис і допоможуть безпечно дістатися до однієї із 17 військових частин. Протягом 72 годин військових, які повернулися з СЗЧ, мають відновити виплати.

«Після повернення військовий зможе за необхідності перевестися до іншої частини – подати рапорт на зміну місця служби також можна через “Армія+”», – розповів Румтем Умєров.

Нагадаємо, 21 листопада Верховна Рада підтримала законопроєкт № 12095 про добровільне повернення на службу тих, хто самовільно залишив військові частини чи дезертирував. 28 листопада законопроєкт підписав президент Володимир Зеленський, а 29 листопада проєкт закону набув чинності.

Документ передбачає, що розпочаті кримінальні провадження щодо СЗЧ та дезертирства (ст. 407 та ст. 408 ККУ) щодо військових, які зробили це вперше, а згодом повернулися до своєї військової частини, не є підставою для відмови у продовженні військової служби. Так військовослужбовці, які повернулися з СЗЧ, фактично можуть уникнути кримінального покарання.

За даними Державного бюро розслідувань, військовослужбовці, які самовільно залишили свою військову частину та дезертирували, мають повернутися на службу до 1 січня 2025 року. Як повернутися із СЗЧ та не отримати кримінальне покарання, ZAXID.NET розповідав тут.