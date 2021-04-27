Іван Ковальовський загинув на Донбасі 26 квітня 2021 року

У понеділок, 26 квітня, на Донбасі внаслідок ворожого обстрілу загинув військовий Іван Ковальовський з Івано-Франківської області, повідомила 27 квітня прес-служба Городенківської міської ради.

У повідомленні лише зазначено, що Іван Ковальовський народився в селі Колінки на Городенківщині й загинув 26 квітня від кулі ворожого снайпера.

«Не забудемо про Його подвиг та мужність у виконанні військового обов’язку перед Україною. Вічна пам’ять!», – йдеться у повідомленні Городенківської міськради.

У ранковому зведенні штабу операції Об’єднаних сил інформації про смерть українського військового немає. У ньому лише згадано про одного бійця, який 26 квітня отримав осколкове поранення. Його госпіталізували. Також повідомлялося, що стан пораненого солдата – задовільний.