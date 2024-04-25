Яворівський районний суд Львівщини визнав винним у недбалому ставленні до військової служби командира навчального взводу В’ячеслава К., який не доповів про дисциплінарне порушення свого підлеглого і йому безпідставно нарахували премію. Військовому призначили покарання – арешт з утриманням на гауптвахті протягом 10 днів.

Як вказано у постанові суду, яку оприлюднили у реєстрі у квітні 2024 року, командир навчального взводу В’ячеслава К. у травні 2023 року недбало поставився до виконання службових обов’язків, зокрема не доповів своїм командирам про порушення військової дисципліни скоєне його підлеглим – військовий перебував у нетверезому стані.

Командир взводу не вніс пропозиції щодо накладення на військового дисциплінарного стягнення і йому безпідставно нарахували 15,6 тис. грн премії, а також не притягнули до адмінвідповідальності (за таке порушення зазвичай призначають 17 тис. грн штрафу).

У судовому засіданні В’ячеслав К. визнав свою провину та просив його суворо не карати. Справу розглянула суддя Наталія Швед, яка визнала військового винним у недбалому ставленні до служби та призначила йому арешт з утриманням на гауптвахті протягом 10 днів. Постанову ще можна оскаржити.