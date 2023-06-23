Залізничний районний суд Львова оголосив вирок військовому Юрію Л., який стріляв з рушниці з вікна своєї квартири у Львові. Чоловік уклав угоду про визнання винуватості з прокурором, і суд змінив чотирирічне тюремне ув’язнення на річний іспитовий термін.

Як вказано у вироку суду, який оприлюднили у червні 2023 року, випадок трапився вранці 19 березня. Юрій Л. перебував у власній квартирі та стріляв з гладкоствольної рушниці 16 калібру промислового виробництва моделі ЗК. У вироку вказано, що «чоловік здійснив близько 10 пострілів у сторону сусідньої будівлі, чим створив загрозу для життя пішоходів, які перебували на вулиці, та мешканців будинку».

Відомо, що чоловік перебував у нетверезому стані. У вироку прихована адреса, де трапився цей випадок, але, оскільки справу розглядав Залізничний райсуд Львова, то очевидно, що у Залізничному районі міста.

Юрій Л. раніше не судимий, він є військовослужбовцем у званні молодшого сержанта. Чоловіка обвинувачували у хуліганстві (ч.4 ст.296 ККУ), він уклав угоду про визнання винуватості з прокурором.

Додамо, що раніше Юрія Л. притягували до адмінвідповідальності за перебування у стані алкогольного сп’яніння на території військової частини – тоді суд оштрафував його на 3,6 тис. грн.

Справу розглянула суддя Богдана Гедз, яка затвердила угоду про визнання винуватості між обвинуваченим та прокурором. Суддя призначила Юрію Л. чотири роки ув’язнення, однак звільнила від відбування покарання з річним іспитовим терміном. Нагляд за військовим поклали на командира військової частини. Рушницю та набої конфіскували у дохід держави. На вирок ще може бути подана апеляція.