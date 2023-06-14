Яворівський районний суд Львівської області виніс вирок Сергію Б., який нетверезим вистрілив з автомата Калашникова. Куля влучила у двох інших солдат, внаслідок чого вони отримали тяжкі поранення. Суд призначив Сергію Б. рік іспитового терміну.

Як вказано в матеріалах справи, інцидент трапився 12 квітня близько півночі на одному з полігонів на Львівщині. Перебуваючи в наметі у своєму ліжку, уродженець Сімферополя солдат Сергій Б., при якому була зброя, направив ствол АКС-74 на іншого солдата, який стояв поруч, та вистрілив. Куля влучила у шию, пройшла наскрізь та влучила тулуб їхнього побратима, який спускався з ліжка. Слідство встановило, що в цей час Сергій Б. був нетверезим.

Внаслідок вистрілу перший солдат отримав наскрізне вогнепальне поранення в шию. Його побратим отримав кульове наскрізне проникаюче поранення грудної клітки з вогнепальними переломами ребер, пошкодження легені, правобічний гемопневматоракс та численні гематоми.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 414 ККУ (порушення правил поводження зі зброєю). В суді Сергій Б. свою провину визнав та підтвердив обставини злочину.

Суд врахував, що солдат має позитивну характеристику з місця служби, брав участь у бойових діях та у вчиненому розкаявся. 9 червня суддя Яворівського райсуду Юрій Колтун визнав Сергія Б. винним та призначив два роки позбавлення волі. Втім суд звільнив його від відбування покарання, замінивши ув’язнення на рік іспитового терміну. Крім цього, він має заплатити 4,8 тис. грн судових витрат. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.