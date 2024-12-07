Хмельницький окружний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення комісії ТЦК про відмову в наданні відстрочки від призову під час мобілізації чоловіку, у матері якого є друга група інвалідності. У ТЦК вимагали в чоловіка документ, який би підтвердив відсутність у жінки інших не військовозобов’язаних родичів.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у грудні 2024 року, у одному з районний ТЦК та СП на Хмельниччині військовозобов’язаному чоловіку відмовили у наданні відстрочки від мобілізації для догляду за матір’ю із другою групою інвалідності. У ТЦК вимагали надати документ, який би підтвердив відсутність інших не військовозобов’язаних родичів. Мешканець Хмельниччини переконаний, що надав усі необхідні документи та звернувся до суду, щоб скасувати відмову в наданні відстрочки.

Цю справу розглянув суддя Олександр Шевчук, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Він встановив, що матір позивача має другу групу інвалідності, а батько – третю групу інвалідності. До заяви про надання відстрочки від мобілізації військовозобов’язаний долучив, зокрема, висновок ЛКК про потребу постійного догляду матері та її заяву, у якій вона вказала, що хоче, щоб її доглядав саме позивач.

На думку судді, позивач надав ТЦК усі необхідні документи для отримання відстрочки. Рішення комісії про відмову у наданні відстрочки суд визнав протиправним та скасував, зобов’язавши повторно розглянути надані позивачем документи з врахуванням висновку суду. На судове рішення ще можна подати апеляцію.