Жасмін Паоліні вперше в історії вийшла у фінал Вімблдону

У першому півфіналі Вімблдону жіночого одиночного розряду італійка Жасмін Паоліні (WTA № 7) у важкому матчі здолала хорватку Донну Векич (WTA № 37).

Вімблдон, 1/2 фіналу

Донна Векич (Хорватія) – Жасмін Паоліні (Італія) – 6:2, 4:6, 6:7

Зустріч тривала дві години та 54 хвилини і стала найдовшим півфіналом в одиночному розряді серед жінок в історії Вімблдону. Перший раунд впевнено забрала хорватка, однак у другому італійка зуміла зрівняти загальний рахунок. Третій сет проходив за рівної гри, тому переможниця визначилася у важкій боротьбі – Паоліні виграла тай-брейк 10:8.

Це була четверта зустріч між тенісистками: італійка виграла вже три матчі, а у хорватки, яка в 1/16 фіналу турніру обіграла Даяну Ястремську, – лише одна перемога.



У фіналі, який відбудеться у суботу, 13 липня, Паоліні зіграє з переможницею пари Єлена Рибакіна (WTA № 4) – Барбора Крейчикова (WTA № 32). Для Жасмін це буде другий фінал турніру Grand Slam поспіль. На Ролан Гаррос вона поступилася в матчі за титул Ізі Свьонтек.

Нагадаємо, Паоліні – перша італійка у фіналі Вімблдону (раніше вона першою пробилась і у півфінал травʼяного мейджору – її чотири співвітчизниці зупинялися на стадії чвертьфіналу). Жасмін перша з часів Серени Вільямс тенісистка, яка вийшла підряд у фінали Ролан Гарросу і Вімблдону. Вже наступного тижня вона підніметься на п’яту сходинку загального рейтингу, але навіть у разі перемоги у фіналі не зможе обійти за очками Рибакіну, яка йде четвертою.