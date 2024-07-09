Донна Векіч перемогла Лулу Сан у трьох сетах

У вівторок, 9 липня, у першому матчі 1/4 фіналу Вімблдону визначилась перша півфіналістка турніру. Нею стала хорватка Донна Векіч (WTA 37), яка у трьох сетах зупинила сенсаційну новозеландку – кваліфаєрку Лулу Сан (WTA 123).

Перша партія завершилась на користь Сан, однак згодом Векіч зібралась і на класі довела гру до перемоги з рахунком 2:1 по сетах.

Вімблдон, 1/4 фіналу

Донна Векіч (Хорватія) – Лулу Сан (Нова Зеландія) – 5:7, 6:4, 6:1.

Нагадаємо, що Лулу Сан стала головним відкриттям Вімблдону. Тенісистка з кваліфікації пробилася до чвертьфіналу, відзначившись кількома сенсаційними перемогами. Так, у першому колі вона перемогла 8-му ракетку світу, фіналістку Australian Open 2024 року Чжен Цзінвен, у другому обіграла українку Юлію Стародубцеву, а в 1/8 фіналу впоралася з переможницею US Open 2021 року британкою Еммою Радукану. Натомість Донна Векіч у третьому раунді зупинила українку Даяну Ястремську.

Для 28-річної хорватки вихід у півфінал турніру Великого шлему став першим у кар’єрі. Раніше вона програвала у чвертьфіналах Australian Open (2023) та US Open (2019). У live-рейтингу вона вже піднялася на 20 сходинку (найкращим досягнення у карʼєрі є 19 місце рейтингу WTA). За вихід у фінал Вімблдона Векіч посперечається з переможницею матчу Жасмін Паоліні (Італія, WTA 7) – Емма Наварро (США, WTA 17).