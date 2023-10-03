Наразі послуга доступна для вкладників 34 банків, що збанкрутували

Вкладники збанкрутілих банків можуть повернути кошти за допомогою сервісу державних послуг «Дія». Про нову послугу від Мінцифри та Фонду гарантування вкладів, повідомив у вівторок, 3 жовтня, міністр цифрової інформації Михайло Федоров.

«Тепер не потрібно ходити в банки та витрачати зайвий час, щоб отримати гарантоване відшкодування зі збанкрутілих банків. З будь-якого селища чи містечка подаєте заяву в «Дії» та отримуєте гроші на свій рахунок протягом трьох днів», – повідомив він.

За словами очільника Мінцифри, наразі послуга доступна для вкладників 34 банків, що збанкрутували. Загалом у сервісі є 1,4 млн рахунків на 3,2 млрд грн, які потрібно відшкодувати.

«Продовжуємо будувати найзручнішу цифрову державу у світі, щоб кожен українець отримував послуги зручно й просто. Без бюрократії та корупції», – написав Михайло Федоров.