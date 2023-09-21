У застосунку «Дія» можна буде сплатити штраф за адміністративне правопорушення. Міністерство цифрової трансформації відкрило запис на бета-тестування цієї послуги, повідомив його очільник Михайло Федоров. Крім того, у застосунку також буде мапа пунктів незламності.

«Часто адмінпорушення здійснюють через незнання законів та правил. Наприклад, ви пройшли митний контроль, але не задекларували кошти. Або курили в забороненому місці. Кейсів багато. Послуга в "Дії" дасть змогу сплатити штраф без купи папірців, походів до суду та банку. Лише кілька кліків у застосунку», – розповів він.

Щоб переконатися, що послуга працює коректно, Мінцифри запрошує протестувати її. Долучитися до бета-тестування можна за цим посиланням.

Щоб скористатися послугою, потрібно:

мати щонайменше 16 років;

мати верифікований реєстраційний номер облікової картки платника податків у «Дії»;

мати судову справу зі штрафом за адмінпорушення.

Крім того, напередодні опалювального сезону в «Дії» з’явиться мапа пунктів незламності, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, це має бути зручний сервіс, де є всі важливі дані про кожен пункт, його розташування та наявність необхідного обладнання.

Нагадаємо, що мережу пунктів незламності в Україні створили після масштабних повітряних атак Росії на Україну, внаслідок чого по всій країні виникали проблеми з електропостачанням. Такі пункти обладнані генераторами та інтернетом.