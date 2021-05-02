Масові кремації померлих від коронавірусу відбуваються у багатьох містах Індії

Науковці заздалегідь попереджали владу Індії, де зараз спостерігається найбільший у світі спалах епідемії коронавірусу, про небезпеку нового штаму Covid-19, а також необхідність запобігти цьому спалаху. Однак до них не дослухалися, пише Reuters.

За даними агентства, фахівці ще на початку березня попередили чиновників про ризики поширення нового і більш заразного варіанту вірусу, який почав охоплювати Індію.

Четверо вчених заявили, що, незважаючи на попередження, федеральний уряд не став вводити серйозні обмеження для стримування хвороби.

Також ще один вчений, який керує дослідницьким центром, на умовах анонімності розповів, що документ з попередженням про новий небезпечний варіант коронавіруса був переданий індійському високопосадовцю, який підпорядковується безпосередньо прем'єр-міністру країни.

Зазначимо, що Індія встановила світовий антирекорд за кількістю нових заражень Covid. В країні за останню добу виявили понад 400 тис. хворих.

Як інформував ZAXID.NET, масштабний спалах Covid в Індії виник після того, як мільйони людей, в більшості своїй – без масок, відвідали релігійні збори і передвиборні мітинги.

Сплеск хвороби в Індії відбувається на тлі ослаблення пандемії в інших країнах.

Україна з 2 травня забороняє в'їзд з Індії через рекордне поширення коронавірусу в цій країні. Громадяни України та ті, хто постійно проживає на території нашої країни, повинні будуть по приїзду з Індії перебувати на самоізоляції.