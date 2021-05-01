Влада Австралії припинила сполучення з Індією через спалах коронавірусу та пригрозила своїм громадянам за повернення звідти штрафом та тюремним ув'язненням. Про це пише BBC Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Австралії.

За повернення з-за кордону австралійцям загрожує штраф розміром 66 тис. австралійських доларів (1,42 млн грн) або до 5 років ув'язнення. У Міністерстві пояснили, що ухвалили рішення, відштовхуючись від того, що в Австралії зараз на карантині перебувають багато людей, які раніше повернулися з Індії.

Австралійські ЗМІ пишуть, що це перший випадок, коли громадянам Австралії загрожує ув'язнення за повернення додому.

Лікар-терапевт Віом Шармер вважає, що такі дії австралійської влади не відповідають реальній загрозі: «Наші родини вмирають в Індії через те, що не мають жодної можливості виїхати з цієї країни».

В Індії живуть приблизно 9 тисяч громадян Австралії. З них орієнтовно 600 належать до вразливих категорій. У МОЗ Австралії повідомили, що можуть переглянути своє рішення лише 15 травня.

Яка ситуація з коронавірусом в Індії?

Боротьба з новою хвилею пандемії в країні дається дуже важко. Протягом останнього тижня там щодня фіксують більш як 300 тис. нових випадків коронавірусу. Так, 30 квітня там виявили понад 402 тисячі інфікованих (найбільша кількість виявлених випадків за добу з початку пандемії).

Крім того, 29 квітня там зафіксували 386 тис. інфікованих, 28 квітня – понад 379 тис., а 27 квітня — більш як 362 тис. Упродовж останніх чотирьох днів від ускладнень коронавірусу там щодня помирали понад 3,2 тис. людей.

Натомість експерти наголошують, що реальна ситуація демонструє – ці показники є сумнівними: насправді кількість хворих може бути значно більшою. Наприклад, місцеві крематорії там змушені працювати цілодобово.

Україна закрила в'їзд для іноземців та осіб без громадянства, які прибувають з Індії.