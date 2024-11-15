Тренерський штаб «синьо-жовтих» має над чим поламати голову

Форвард «Динамо» Владислав Ванат не зможе зіграти у матчі з Грузією в межах 5-го туру Ліги націй, повідомив Сергій Ребров на передматчевій пресконференції. Причиною пропуску стало мікроушкодження гравця – нападник не встиг відновитися після інтенсивного клубного графіка киян.

«Є багато гравців, які мають мікропошкодження. Після переїздів «Динамо» та «Шахтаря» достатньо втомлених гравців. На жаль, Владислав Ванат не зможе взяти участь у зустрічі з Грузією. Сподіваємося, він повернеться до другої гри з Албанією», – зазначив Ребров.

Також під питанням залишається участь Артема Довбика. Форвард «Роми» пропустив перше тренування збірної, але вже повернувся до занять у загальній групі. Рішення щодо готовності нападника Ребров прийматиме безпосередньо перед грою. До слова, у розпорядженні тренерського штабу «синьо-жовтих» є також форвард «Олімпіакоса» Роман Яремчук.

Нагадаємо, дуель між Грузією та Україною відбудеться у суботу, 16 листопада, в Батумі на стадіоні «AdjaraBet Arena». Початок зустрічі о 19:00.

Після 4-х турів команда Сергія Реброва йде у турнірній таблиці групи В1 останньою, набравши 4 очки. Лідирує з 7 пунктами Чехія, а другу-третю сходинки з 6 балами ділять Грузія та Албанія. Друге місце гарантує поєдинки за підвищення у класі з третьою командою однієї з груп ліги A.