У мікрорайоні Левандівка у Львові збудують адміністративно-складський корпус на 6 поверхів. Будівництво вестиме власник бази відпочинку «Львівська Швейцарія» Андрій Шурин.

Ділянка майбутнього будівництва позначена помаранчевим кольором

Ідеться про забудову кількох ділянок на вул. Рудненській, 14/1 загальною площею майже 0,1 га, що призначені для будівництва підприємств переробної та машинобудівної промисловості. Одна з ділянок перебуває в приватній власності, решта – в комунальній. Згідно з МУО, висота будівлі адмінкорпусу не перевищуватиме 25 м або 6 поверхів із мансардою. Висота складських приміщень становитиме 15,5 м. Площа забудови ділянки становить 64%.

Візуалізація виробничо-складського корпусу на вул. Рудненській, 14/1

Дозвіл на будівництво складів отримав львівський підприємець Андрій Шурин. Йому належить база відпочинку «Львівська Швейцарія» в Давидові, а також ТОВ «Кальві», що будуватиме виробничі склади на виїзді зі Львова на вул. Городоцькій.