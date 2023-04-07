Висота складського комплексу становитиме 3-10 поверхів

У Львові на вул. Пластовій у Львові збудують виробничо-складський комплекс з адміністративно-побутовими приміщеннями та торгово-виставковим залом. Загальна площа складів займатиме понад 18 тис. м2.

Йдеться про ділянку на вул. Пластовій, 7 площею майже 0,8 га, що належить до земель промисловості, транспорту і зв’язку. Раніше тут була нафтобаза, однак зараз цю ділянку розчистили та готують під будівництво складів. Згідно з містобудівними умовами, висота будівель не має перевищувати 33 м, а площа забудови – майже 63%.

Як повідомив під час засідання виконкому головний архітектор Львова Антон Коломєйцев, торцеву, 10-поверхову частину будівлі, яка буде найвищою, використовуватимуть як адміністрацію та виставковий центр для продукції. Решта будівель будуть триповерховими. В них розмістять склади з можливістю під’їзду для вантажівок. Загальна площа складів становитиме понад 18 тис. м2.

Будівництво вестиме ТОВ «Лев». Згідно з даними аналітичної системи YouControl, компанія зареєстрована у Львові на вул. Лінкольна, 10 та займається вирощуванням фруктів. Власником компанії є львівський підприємець Олег Рудницький. Йому ж належить ще низка компаній, що займаються рослинництвом, зокрема, фермерське підприємство Green Garden.