Водій автомобіля Opel Astra, 27-річний житель Бродів, здійснив зіткнення з автомобілем Volkswagen Passat

У неділю ввечері, 26 березня, на перехресті вулиць Шептицького та Конюшківської у Бродах трапилася ДТП. Внаслідок зіткнення двох легковиків постраждали троє людей, серед них – дві малолітні дитини. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Opel Astra, 27-річний житель Бродів, здійснив зіткнення з автомобілем Volkswagen Passat, яким керував 34-річний мешканець одного із сіл Червоноградського району.

Внаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження троє осіб: водій Volkswagen та його пасажирка, дворічна жителька одного з сіл Червоноградського району, і також пасажир Opel – п’ятирічний мешканець Бродів. Їх доставили до медичних закладів.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий термін. Правоохоронці встановлюють обставини події.