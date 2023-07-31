Внаслідок обстрілу загинув місцевий комунальник

З ранку понеділка, 31 липня, Росія обстрілювала Херсон та інші міста Херсонщини. Внаслідок атак окупантів у місті постраждало 17 людей, і ще троє загинули, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Станом на 18:05, у Херсоні через обстріли росіян загинуло три цивільні особи. 17 херсонців та один мешканець Берислава отримали травми від уламків.

«Наймолодшій постраждалій – лише 16 років. Дівчинку в тяжкому стані доставили до лікарні. Один загиблий та шестеро травмованих – це працівники комунального підприємства, ще пʼятеро – волонтери. Вони потрапили під вогонь ворога, коли допомагали херсонцям з ліквідацією наслідки обстрілів та підтоплення», – повідомив Олександр Прокудін.

За його словами, інтенсивність обстрілів Херсонщини пов'язана з ротаціями у ворожому війську на тимчасово окупованому Лівобережжі. «Росія поповнила свої сили, які до цього розбили наші ЗСУ. Знищать і цих, але треба трошки почекати», – додав голова Херсонської ОВА.

На обстріл Херсону відреагував президент Володимир Зеленський. Він повідомив, що внаслідок російської атаки було поранено дев'ятеро людей, серед яких дитина та четверо волонтерів громадського обʼєднання «Місто сили».

Зазначимо, 21 липня окупанти двома ракетами атакували багатоповерхівку та університет у Кривому Розі. Станом на 18:00, внаслідок обстрілу загинуло шестеро людей, і ще 75 було поранено. 22 людини госпіталізували, 22 з них перебувають у важкому стані.