Одна російська ракета влучила в багатоповерхівку, інша – в навчальний заклад

Вранці в понеділок, 31 липня, у Кривому Розі пролунали вибухи. Росіяни завдали по місту ракетного удару, поцілили у житлову багатоповерхівку.

Першим про вибухи у місті, але без подробиць, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Перед його повідомленням Повітряні сили заявили про загрозу застосування балістичного озброєння у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Місцеве видання «Перший міський. Кривий Ріг» згодом опублікувало перші відео з наслідками ранкового удару по Кривому Рогу. На відео видно вибиті вікна і пошкоджені меблі у квартирах – це свідчить про те, що росіяни знову атакували цивільних.

За інформацією міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, росіяни поцілили по місту двома ракетами. Одна влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Під завалами ймовірно є люди. Працюють рятувальники та поліція.

Друга ракета зруйнувала секцію з 4 по 9 поверхи житлового будинку. В ефірі телемарафону Клименко повідомив, що двоє людей загинули, ще приблизно 20 постраждали. Ще близько 5-7 людей перебувають під завалами, їх намагаються врятувати.

Пізніше президент Володимир Зеленський уточнив, що росіяни вдарили по будівлі університету.

Згодом кількість загиблих зросла до п’яти, серед них 10-річна дитина, повідомило «Суспільне». Ще 53 людини отримали поранення, розповів Вілкул. Серед поранених щонайменше шестеро дітей, додали в Офісі генпрокурора. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак раніше повідомляв, що у постраждалих – рвані та різані рани, переломи та мінно-вибухові травми.

Нагадаємо, 28 липня росіяни влучили балістичними ракетами по житловій багатоповерхівці та будівлі СБУ у Дніпрі. Тоді постраждали десятеро людей.

Крім того, 29 липня вони завдали ракетного удару по училищу в Сумах, двоє людей загинули.