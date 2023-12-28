Аварію спричинив сильний туман на дорозі

У четвер, 28 грудня, у Туреччині сталась масштабна аварія за участі сімох автомобілів, внаслідок якої загинуло 10 людей. У ДТП також постраждало майже 60 людей, серед яких – двоє українок, повідомив «Суспільному» речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Про масштабне ДТП повідомив турецький міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа. Аварія сталася у чорноморській провінції країни Сакарія на шосе Північна Мармара.

У ланцюгову аварію, яку спричинив сильний туман, потрапило сім автомобілів – вантажне авто, три автобуси та легковики. 10 людей загинули на місці, а ще 59 осіб було поранено. За словами Фахреттіна Коджі, постраждалих госпіталізували, восьмеро з них перебувають у важкому стані.

За попередніми даними, масштабну аварію спричинило зіткнення вантажівки та легковика. Місцеві ЗМІ із посиланням на очевидці повідомили, що авто наїжджали на тих, хто зупинився та спостерігав за ДТП.

Олег Ніколенко підтвердив, що у ДТП потрапили двоє громадянок України. Попри те, що речник МЗС не уточнив стан українок, він запевнив, що їм надали медичну допомогу, а загрози їхньому життю немає.

Наразі триває з’ясування усіх обставин трагедії, на місці працюють правоохоронці. Постраждалим громадянами України надає допомогу генконсульство у Стамбулі.