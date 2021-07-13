Чоловік загинув внаслідок отруєння випарами газу

Під час усунення неполадок із обладнанням на Перечинському лісохімічному комбінаті помер 38-річний робітник. Ще чотирьох його колег госпіталізували з отруєння газом. Поліція розпочала розслідування цього інциденту.

Отруєння працівників комбінату сталося ще близько 11:00 понеділка, 12 липня. Однак стало відомо про нього лише сьогодні, 13 липня, коли управління Держпраці у Закарпатській області повідомило про початок розслідування групового нещасного випадку.

Прес-служба Нацполіції Закарпаття уточнила, що внаслідок отруєння випарами газу загинув 38-річний житель Перечина.

«Один із працівників підприємства, 38-річний житель Перечина, надихався газом та втратив свідомість. Допомогти чоловікові намагалися ще четверо його колег, однак через розповсюдження на території шкідливих речовин, чоловіки також отруїлися», – йдеться у повідомленні поліції.

Чотирьох робітників Перечинського лісохімкомбінату госпіталізували до Ужгородської центральної райлікарні. Після надання меддопомоги двох із них відпустили додому, а інших залишили на стаціонарному лікуванні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст.272 ККУ (порушення правил безпеки під час виконання робіт, якщо воно спричинило загибель людей). Поліція наразі встановлює усі обставини інциденту.