Хлопець пішов з військової частини відпочивати на природі

Військовослужбовця, якого на Закарпатті шукали п’ять діб поспіль, знайшли мертвим. Тіло хлопця без ознак життя витягли водолази з кар’єру в Ужгороді. Про це повідомила прес-служба поліції у вівторок, 29 червня.

Про зникнення 19-річного мешканця Рівненської області правоохоронцям повідомили родичі хлопця 23 червня. За даними поліції, чоловік був військовослужбовцем, він ще 10 червня пішов з військової частини відпочивати на природі.

«Ретельні пошуки тривали майже п’ять днів. Зрештою, тіло хлопця без ознак життя водолази витягли з кар’єру в мікрорайоні Ужгорода. Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Закарпаття.

Поліція встановлює деталі трагічного випадку.