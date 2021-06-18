У Берегові прикордонник-строковик втік із військової частини з автоматом і набоями, попросив місцевого жителя підвезти його, а потім захопив автомобіль. Про цей випадок повідомила поліція Закарпаття у середу ввечері, 17 червня.

За даними прес-служби поліції Закарпатської області, прикордонник-строковик самовільно покинув військову частину, мав при собі автомат і набої. Військовий попросив місцевого мешканця підвезти його. «Вже в автомобілі прикордонник почав агресивно себе поводити та, погрожуючи зброєю, заволодів транспортним засобом», – уточнюють у поліції.

Правоохоронці знайшли вкредене авто на одній із заправок у Берегові. У машині також знаходилася зброя, яка була у військовослужбовця. Згодом затримали і самого втікача.

Мотиви строковика наразі невідомі, розслідуванням займатиметься ДБР та військова прокуратура.